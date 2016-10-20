Капелло не будет тренировать «Интер»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не планирует возглавлять «Интер». Об этом сообщил сын итальянца Пьерфилиппо Капелло, который выполняет функции его агента.

«Мой отец не пойдет в «Интер». Сейчас он вообще не планирует принимать ни одну команду, – приводит Football Italia слова Капелло-младшего. – Он доволен тем, чем занимается сейчас, и не собирается ничего менять.

«Интер» выходит на моего отца с 1996 года и дважды был очень близок к подписанию контракта. В последний раз это было в 2006 году, то ли после кальчополи, то ли до него – точно не помню.

В любом случае, сейчас он совершенно точно не будет тренировать «Интер».

Информацию о возможном назначении Капелло в «Интер» вместо Франка Де Бура распространило в четверг издание Gazzetta dello Sport.

Под руководством 46-летнего голландца, подписавшего в августе с «нерадзурри» трехлетний контракт, команда занимает 11-е место после восьми туров серии A. Также «Интер» проиграл два стартовых матча в Лиге Европы.

В четверг «Интер» сыграет в еврокубке с «Саутгемптоном» на стадионе «Джузеппе Меацца».

Напомним, Капелло был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России в июле 2015 года. В Италии он работал с «Миланом» (1991-1996, 1997-1998), «Ромой» (1999-2004) и «Ювентусом» (2004-2006).