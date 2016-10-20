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Капелло не будет тренировать «Интер»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не планирует возглавлять «Интер». Об этом сообщил сын итальянца Пьерфилиппо Капелло, который выполняет функции его агента.

«Мой отец не пойдет в «Интер». Сейчас он вообще не планирует принимать ни одну команду, – приводит Football Italia слова Капелло-младшего. – Он доволен тем, чем занимается сейчас, и не собирается ничего менять.

«Интер» выходит на моего отца с 1996 года и дважды был очень близок к подписанию контракта. В последний раз это было в 2006 году, то ли после кальчополи, то ли до него – точно не помню.

В любом случае, сейчас он совершенно точно не будет тренировать «Интер».

Информацию о возможном назначении Капелло в «Интер» вместо Франка Де Бура распространило в четверг издание Gazzetta dello Sport.

Под руководством 46-летнего голландца, подписавшего в августе с «нерадзурри» трехлетний контракт, команда занимает 11-е место после восьми туров серии A. Также «Интер» проиграл два стартовых матча в Лиге Европы.

В четверг «Интер» сыграет в еврокубке с «Саутгемптоном» на стадионе «Джузеппе Меацца».

Напомним, Капелло был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России в июле 2015 года. В Италии он работал с «Миланом» (1991-1996, 1997-1998), «Ромой» (1999-2004) и «Ювентусом» (2004-2006).

Матч

Интер - Саутгемптон

Место и дата

20 октября 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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