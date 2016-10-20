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Олег Кононов: Галицкий поступил правильно, отправив Мамаева в дубль

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о переводе Павла Мамаева в дубль после истории с посещением ночного клуба в Монако вскоре после вылета сборной России с Евро-2016.

- Как отразилась на Мамаеве история с переводом в дубль после событий в ночном клубе в Монако? – вопрос Кононову.
- С одной стороны – позитивно и поучительно, с другой – недостаточно полноценная подготовка привела к травме.

- Кто был инициатором решения о переводе Мамаева в дубль? Вы или Сергей Галицкий?
- Нет, не я. Сергей Николаевич. Он поступил справедливо и правильно.

Полная версия интервью с Олегом Кононовым - ЗДЕСЬ

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