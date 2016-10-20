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Олег Кононов: Ленив ли Широков? Он приходил на тренировку за полтора часа до начала – делайте выводы сами

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что не замечал за Романом Широковым лени во время его выступления за кубанский клуб.

- Романа Широкова Дмитрий Аленичев назвал ленивым футболистом. В «Краснодаре» вы за ним такое замечали? – вопрос Олегу Кононову.
- Роман приходил на тренировку за полтора часа до ее начала. Готовился индивидуально в тренажерном зале, затем в общей группе. После тренировки оставался и работал над ударами по воротам. Потом снова шел в тренажерный зал на 30 минут, после этого – физиопроцедуры и массаж. И такой график у него был каждый день. Ну, а теперь делайте выводы сами.

- Многие отмечали, что у Широкова лучше получалось именно в «Краснодаре», нежели в «Спартаке». Все из-за футбола, который вы поставили команде?
- Лучше всего у Романа получалось в «Зените». А затем я наслаждался его игрой в «Краснодаре». И, думаю, ему тоже нравилось – ведь этот футбол он любил.

Полностью интервью с Олегом Кононовым - ЗДЕСЬ

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