Юрий Семин: Не устраивают нападающие? Нет, меня все устраивают
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА.
- В каком настроении подходите к дерби, учитывая неудачные результаты команды?
- Дерби есть дерби, подходим к нему с положительным настроением. Я был доволен как сыграли футболисты в прошлом матче, их самоотдачей, игрой в обороне. Но в атаке действовали неважно. Тем не менее, смотрим на предстоящий матч с оптимизмом. В этот период подготовки хорошо тренировались, энтузиазм игроков чувствуется.
- Насколько удовлетворены игрой в атаке?
- До штрафной все достаточно неплохо, но внутри штрафной играем пока плохо.
- В матче с «Амкаром» не вышли нападающие. Вас они не устраивают?
- Меня все устраивают. Но когда они выходили, мы особенной результативностью тоже не отличались.
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