Александр Самедов: В матче с ЦСКА надеемся прервать неудачную серию

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов - о дерби с ЦСКА.

- Что нужно сделать, чтобы прервать неудачную серию матчей с ЦСКА?

- Да, серия неприятная. Но в воскресенье у нас будет в первую очередь возможность прервать свою неудачную серию.

- Об этой серии, вы между собой на обсуждали, в чем причины?

- Если бы знали, как победить, все бы исправили. Мы регулярно с ребятами общаемся, но раньше в такой ситуации не находились. Сейчас все зависит от нас, сможем ли выправить положение.

- Как в пейнтбол поиграли на неделе?

- Хорошо! Это была инициатива внутри команды, собрались не все, но многие.

- И куда вы ездили? - интересуется Сёмин.

- Да тут недалёко.

- Молодцы!