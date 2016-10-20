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Александр Самедов: В матче с ЦСКА надеемся прервать неудачную серию

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов - о дерби с ЦСКА.

- Что нужно сделать, чтобы прервать неудачную серию матчей с ЦСКА?
- Да, серия неприятная. Но в воскресенье у нас будет в первую очередь возможность прервать свою неудачную серию.

- Об этой серии, вы между собой на обсуждали, в чем причины?
- Если бы знали, как победить, все бы исправили. Мы регулярно с ребятами общаемся, но раньше в такой ситуации не находились. Сейчас все зависит от нас, сможем ли выправить положение.

- Как в пейнтбол поиграли на неделе?
- Хорошо! Это была инициатива внутри команды, собрались не все, но многие. 

- И куда вы ездили? - интересуется Сёмин.
- Да тут недалёко.

- Молодцы! 

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