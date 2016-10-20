«Зенит» предложил Витселю новый контракт с удвоенным окладом

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу предложил полузащитнику Акселю Витселю продлить контракт на улучшенных условиях.

По информации Tuttosport, футболист взял время на раздумье. У бельгийца заканчивается контракт с «Зенитом» летом 2017 года. Питерский клуб не хочет терять футболиста бесплатно, поэтому и предложил Витселю удвоенный оклад.

Вчера «Ювентус» предложил «Зениту» 5 млн евро за переход Витселя в январе. Сам футболист не раз заявлял, что хочет уехать из России и поиграть в Италии.

Напомним, СМИ сообщали, что 31 августа Витсель находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Сначала сообщалось, что трансфер заблокировал Мирча Луческу, однако главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение, заявив, что клуб не успел оформить переход другого игрока.

В сезоне-2016/17 27-летний футболист провел 12 матчей, забил один гол, отдал одну передачу и получил две желтые карточки.