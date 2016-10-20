Джанлуиджи Буффон: Мои ошибки повергли меня в шок
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи
Буффон рассказал, как относится к критике, и назвал своим преемником 17-летнего
вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
В последнее время 38-летнего Буффона критикуют за ошибки, которые он допустил в матче за сборную Италии с Испанией и в игре с «Удинезе» в серии A.
«Как я отреагировал на ошибки? Они повергли меня в шок, – приводит Football Italia слова Буффона. – Я не привык к ним, поэтому мне сложно их принять.
Можно ли назвать меня самокритичным? Более чем. В течение нескольких дней я корю себя за ошибки. Некоторые из них я просто не могу осознать. Я не боюсь показаться мазохистом. Мне, наоборот, это нравится.
Критика заводит меня. Если бы этого не было, я бы закончил. Меня действительно злит, когда касаются каких-то моментов моей игры. Думаю, за 22 года своей карьеры я кое-что доказал.
Что я думаю о своей игре в матче с «Лионом»? Считаю, что сыграл нормально. Я играю, чтобы доказать, что отличаюсь от других. Хочу показать, что в 38 лет могу делать то, на что другие не способны. В этом моя цель.
Несмотря на разницу в возрасте, я отношусь к Доннарумме как к младшему брату. Он особенный парень, очень спокойный. В его возрасте я был совершенно другим. Он вдумчивый, умный и обладает исключительным мастерством. У него есть все, чтобы войти в историю. Но для того, чтобы говорить об этом, нужно подождать лет 20».
Напомним, ранее Буффон заявил, что будет играть до чемпионата мира 2018 года.
Матч
Голы
Куадрадо 76 (0:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Морель, Нкулу, Янга-Мбива (Геззаль, 82), Дардер (Ферри, 64), Гоналонс, Толиссо, Ляказетт (Корне, 72), Фекир
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бонуччи, Алвес (Бенатиа, 84), Алекс, Эвра, Хедира (Стураро, 75), Пьянич, Лемина, Дибала (Куадрадо, 69), Игуаин
Незабитые пенальти
Ляказетт (Лион), 35
Предупреждения:
Рафаэл, 29; Дардер, 52; Ляказетт, 60; Дьякаби, 73; Ферри, 83 - Бонуччи, 34; Лемина, 42
Удаления:
нет - Лемина, 54
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
18 октября 21:45, Жерлан, Текстовая трансляция