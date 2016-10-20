Джанлуиджи Буффон: Мои ошибки повергли меня в шок

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, как относится к критике, и назвал своим преемником 17-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

В последнее время 38-летнего Буффона критикуют за ошибки, которые он допустил в матче за сборную Италии с Испанией и в игре с «Удинезе» в серии A.

«Как я отреагировал на ошибки? Они повергли меня в шок, – приводит Football Italia слова Буффона. – Я не привык к ним, поэтому мне сложно их принять.

Можно ли назвать меня самокритичным? Более чем. В течение нескольких дней я корю себя за ошибки. Некоторые из них я просто не могу осознать. Я не боюсь показаться мазохистом. Мне, наоборот, это нравится.

Критика заводит меня. Если бы этого не было, я бы закончил. Меня действительно злит, когда касаются каких-то моментов моей игры. Думаю, за 22 года своей карьеры я кое-что доказал.

Что я думаю о своей игре в матче с «Лионом»? Считаю, что сыграл нормально. Я играю, чтобы доказать, что отличаюсь от других. Хочу показать, что в 38 лет могу делать то, на что другие не способны. В этом моя цель.

Несмотря на разницу в возрасте, я отношусь к Доннарумме как к младшему брату. Он особенный парень, очень спокойный. В его возрасте я был совершенно другим. Он вдумчивый, умный и обладает исключительным мастерством. У него есть все, чтобы войти в историю. Но для того, чтобы говорить об этом, нужно подождать лет 20».

Напомним, ранее Буффон заявил, что будет играть до чемпионата мира 2018 года.