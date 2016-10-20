Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер «Бешикташа» заявил, что был в ярости из-за пенальти, назначенного Карасевым

Артем Иванов
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов против «Наполи». В этом матче турецкая команда добилась победы 3:2.

- Мои парни играли очень хорошо, и я рад, что сделал правильный выбор. Но веры в объективную работу судьи у меня было мало. А после того, как рефери назначил второй пенальти в пользу «Наполи», я вообще был в ярости, - приводит слова Гюнеша Football Italia.

В свою очередь, главный тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри отметил, что победный мяч игрок «Бешикташа» Венсан Абубакар забил из офсайда – его не зафиксировал ассистент Сергея Карасева Тихон Калугин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Бутенко: Удовлетворен работой Карасева, а выпадам Гюнеша нет смысла давать оценкуЭкс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко назвал работу Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) вполне удовлетворительной.«Локомотив» и ЦСКА рассудит Карасев, «Зенит» и «Оренбург» – НиколаевСтали известны имена арбитров, назначенные на матчи 11-го тура РФПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Карасев обслужит матч «Наполи» – «Бешикташ»Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч группового раунда Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и турецким «Бешикташем», сообщает официальный сайт УЕФА.Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Наполи»Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Наполи»Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ромой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ромы».«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет самые интересные матчи выходных в европейском футболе.«Наполи» планирует приобрести ДрогбаТренерский штаб «Наполи» начал поиски замены нападающему Аркадиушу Милику, который получил разрыв передней крестообразной связки колена.«Наполи» потерял Милика на длительный срок из-за разрыва крестообразной связкиФорвард сборной Польши и «Наполи» Аркадиуш Милик пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Сергей Карасев: Иванов – веселый парень и большой профессионалРоссийский арбитр Сергей Карасев высказался об уровне профессионализма своего коллеги Сергея Иванова, который судил матч 9-го тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак» (4:2).«Аталанта» обыграла «Наполи» в 7-м туре Серии АВ рамках седьмого тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле победила «Наполи» с минимальным счетом.Сергей Ребров: Доволен ничьей в матче с «Бешикташем»Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после ничьи в выездном матче Лиги чемпионов против турецкого «Бешикташа» выразил удовлетворение от результата.«Наполи» дома обыграл «Кьево»Футболисты «Наполи» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии обыграли «Кьево» из Вероны.Карло Анчелотти: «Интер» может стать главным сюрпризом нынешнего сезонаБывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, который ныне возглавляет мюнхенскую «Баварию», высказался о командах чемпионата Италии, отметив миланский «Интер».Маурицио Сарри: В финансовом плане мы сильно отстаем от «Ювентуса», поэтому они доминируют в ИталииГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о причинах последних успехов «Ювентуса» в чемпионате Италии. Специалист считает, что все дело в финансовых возможностях.«Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю МиликаМатч четвертого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».Альваро Мората: «Наполи» контактировал с моим агентом, но я не перешел бы туда, так как уважаю «Ювентус»Экс-нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который ныне выступает за мадридский «Реал», рассказал, почему никогда не стал бы игроком «Наполи».Андрей Ярмоленко: Нужно с высоко поднятой головой идти дальшеНападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что команде не стоит посыпать голову пеплом после проигрыша «Наполи» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.Сергей Ребров: Мне не в чем упрекнуть ребятГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.Аркадиуш Милик: Теперь мы возвращаемся в Италию с улыбкой на устахПольский нападающий «Наполи» Аркадиус Милик, чьи голы принесли команде победу над киевским «Динамо» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, не скрывал эмоций после встречи.Дубль Милика помог «Наполи» обыграть киевское «Динамо»Дубль Милика помог «Наполи» обыграть киевское «Динамо»В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» обыграл киевское «Динамо» со счетом 2:1.Сергей Ребров: Перед матчем с «Наполи» проблемы со здоровьем есть только у Данило СилвыГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча против «Наполи». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом раунде группового турнира Лиги чемпионов.

Наполи
Наполикалендарьстатистика
Бешикташ
Бешикташкалендарьстатистика
Шенол Гюнеш
Шенол Гюнешвсе новости
Сергей Карасёв
Сергей Карасёввсе новости

Cпецпредложение