Тренер «Бешикташа» заявил, что был в ярости из-за пенальти, назначенного Карасевым

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов против «Наполи». В этом матче турецкая команда добилась победы 3:2.

- Мои парни играли очень хорошо, и я рад, что сделал правильный выбор. Но веры в объективную работу судьи у меня было мало. А после того, как рефери назначил второй пенальти в пользу «Наполи», я вообще был в ярости, - приводит слова Гюнеша Football Italia.

В свою очередь, главный тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри отметил, что победный мяч игрок «Бешикташа» Венсан Абубакар забил из офсайда – его не зафиксировал ассистент Сергея Карасева Тихон Калугин.