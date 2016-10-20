Денис Юсков: Олимпиада в Рио оставила ощущение несправедливости

Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров Денис Юсков рассказал о том, как следил за Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, и высказался о ситуации с разрешением некоторым спортсменам принимать запрещенные вещества по медицинским показателям.

«Я не так много видел. На Болта было интересно посмотреть, плавание посмотрел. Эта Олимпиада оставила ощущение несправедливости, особенно в свете последних новостей по терапевтическим исключениям. Вы видели этот список веществ? Если ты болеешь, сиди дома и лечись.

Ну как… как? Мы проходим обследование, и если у кого-то воспаление легких, насморк, болеет он – все, остается дома. И тут возвращаемся к тому, что на Игры не допускали «чистых» спортсменов, у которых не было никогда допинг-случаев. Я вообще этого не понимаю. Сидишь как на пороховой бочке и думаешь: «А вдруг что случится, и мы на свою Олимпиаду не поедем?», – сказал Юсков в интервью агентству «Р-Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).