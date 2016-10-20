Юрий Семин: Петушок? Я его найти не могу
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ЦСКА, травмах в команде и знаменитом петушке.
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Какие впечатления от игры ЦСКА с «Монако»?
- ЦСКА очень хорошо играл, особенно первый тайм. Серьёзный футбол был, думаю, он доставил удовольствие всем болельщикам.
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Ждете ли поддержки болельщиков и насколько она важна в таких дерби?
- Конечно, важна! Нам нужна поддержка, особенно в такой сложный период.
- Можно ли
говорить о преимуществе «Локо», так как ЦСКА сыграл на неделе в Лиге
чемпионов.
- В ЦСКА все продумано до мелочей. Циклы, что есть между матчами ЛЧ и чемпионатом, рассчитаны. Календарь составлен идеально. Поэтому преимущества ни у одной команды не будет.
- Петушок
наденете на матч?
- Каждое мероприятие про этот петушок спрашивают, но я его найти не могу. Может, в музее?
- Каково
состояние Баринова?
- Травма достаточно серьёзная, мышечного характера. Вот и Майкон в себя никак не придёт. Надеемся, что с Чорлукой все будет в порядке.