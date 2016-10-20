Юрий Семин: Петушок? Я его найти не могу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ЦСКА, травмах в команде и знаменитом петушке.

- Какие впечатления от игры ЦСКА с «Монако»?

- ЦСКА очень хорошо играл, особенно первый тайм. Серьёзный футбол был, думаю, он доставил удовольствие всем болельщикам.

- Ждете ли поддержки болельщиков и насколько она важна в таких дерби?

- Конечно, важна! Нам нужна поддержка, особенно в такой сложный период.

- Можно ли говорить о преимуществе «Локо», так как ЦСКА сыграл на неделе в Лиге чемпионов.

- В ЦСКА все продумано до мелочей. Циклы, что есть между матчами ЛЧ и чемпионатом, рассчитаны. Календарь составлен идеально. Поэтому преимущества ни у одной команды не будет.

- Петушок наденете на матч?

- Каждое мероприятие про этот петушок спрашивают, но я его найти не могу. Может, в музее?

- Каково состояние Баринова?

- Травма достаточно серьёзная, мышечного характера. Вот и Майкон в себя никак не придёт. Надеемся, что с Чорлукой все будет в порядке.