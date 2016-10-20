Источник: У Гинера финансовые проблемы, убытки ЦСКА за год составляют 1 млрд рублей

Владелец ЦСКА Евгений Гинер испытывает финансовые проблемы и ищет новых инвесторов, сообщила финансовая компания «Альпари».

«Сейчас для Гинера, ключевыми активами которого являются ряд электроэнергетических, производственных и металлургических компаний Украины, наступили непростые времена. Похоже, бизнесмен попал в санкционные списки Киева. МВД Украины в сентябре начал расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках головной компании холдинга VS Energy. В офисе прошли обыски», - рассказал старший финансовый аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук.

По словам Ткачука, убытки ЦСКА в среднем составляют 1 миллиард рублей в год. В этом году из-за финансовых проблем, Гинер уже сократил финансовую поддержку армейцам. Как сообщил аналитик «Альпари», для сохранения финансирования ЦСКА необходимо привлечение новых инвесторов или продажа клуба.

«Оптимальный для клуба вариант – если покупателем выступят структуры Романа Абрамовича. Владельцы «Челси» и ЦСКА давно знакомы, а «Сибнефть» десять лет назад была спонсором армейцев. В своё время интерес к ЦСКА проявляли также Искандер Махмудов и Михаил Прохоров, но сейчас они вряд ли решатся на такую покупку. Как вариант – часть акций можно разместить на IPO, чтобы у преданных болельщиков была возможность поучаствовать в капитале команды», – заявил Ткачук.

Ранее в СМИ появилась новость, что президент ЦСКА Гинер намерен продать клуб. В прошлом году он оценил ЦСКА в 300 миллионов долларов.