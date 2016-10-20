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Валерий Газзаев: У нас практически готова программа Евразийской лиги

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался об идее создания Евразийской лиги.

«Следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения. Конечно, условия объединения должны быть другими, нежели в Объединенном чемпионате, где Россия и Украина были бы представлены равным количеством участников.

Здесь же преимущество оставалось бы за Россией, но другие страны могли бы выставить в премьер-лигу свои сильнейшие клубы. Достаточно вспомнить, что в разные годы в Лиге чемпионов ярко выступали БАТЭ и «Астана», а, к примеру, «Кайрат» может финансово позволить себе приглашать звезд уровня Аршавина.

В случае объединения и создания Евразийской лиги по футболу сразу же существенно возрос бы интерес зрительской аудитории – а значит, и возможности зарабатывать для клубов и лиги за счет реализации телевизионных и рекламных прав. Более того, концепцию развития и возможные форматы Евразийской лиги мы разработали еще в рамках Объединенной лиги. И программа у нас практически готова», – сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Газзаев возглавлял оргкомитет Объединенной футбольной лиги России и Украины. В минувшем сезоне он участвовал в выборах президента РФС, но проиграл действующему главе организации Виталию Мутко.

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