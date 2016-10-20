Олег Браташ: Предложение от «Спартака» было, но мой контракт с федерацией не предусматривает совмещение

Главный тренер олимпийский команды России и помощник наставника молодежной сборной Олег Браташ прокомментировал новость о том, что может возглавить «Спартак».

- Предложение от «Спартака» было. Но мой контракт с федерацией не предусматривает совмещение. Есть желание работать в принципе. Что касается «Спартака», то поскольку согласия федерации сейчас нет, говорить на эту тему не имеет смысла, - цитирует Браташа «Спортфакт».

10 октября «Спартак» объявил от отставке тренера Германа Титова. Он возглавлял клуб с мая 2015 года. По итогам регулярного сезона-2015/16 красно-белые заняли 11-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф. Пока исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Алексей Ярушкин.