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Олег Браташ: Предложение от «Спартака» было, но мой контракт с федерацией не предусматривает совмещение

Елена Корсунская
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Главный тренер олимпийский команды России и помощник наставника молодежной сборной Олег Браташ прокомментировал новость о том, что может возглавить «Спартак».

- Предложение от «Спартака» было. Но мой контракт с федерацией не предусматривает совмещение. Есть желание работать в принципе. Что касается «Спартака», то поскольку согласия федерации сейчас нет, говорить на эту тему не имеет смысла, - цитирует Браташа «Спортфакт». 

10 октября «Спартак» объявил от отставке тренера Германа Титова. Он возглавлял клуб с мая 2015 года. По итогам регулярного сезона-2015/16 красно-белые заняли 11-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф. Пока исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Алексей Ярушкин. 

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