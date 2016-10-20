Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА – это пустышка, которая ничего не значит

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не обращать внимания на рейтинг сборных ФИФА.

«Это пустышка, которая ничего не значит, не дает реального представления о силе команд. Мы можем выиграть два товарищеских матча, а наши соперники будут отдыхать, и поднимемся на 18-20-е место. Это такой трюк, никому не нужный. Истинная сила команд определяется в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы», – приводит «Р-Спорт» слова Колоскова.

Напомним, в обновленном рейтинге ФИФА сборная России, не выступающая сейчас в отборочном турнире к домашнему чемпионату мира, опустилась на 53-е место, впервые за всю историю покинув топ-50.

Рейтинг сборных ФИФА был введен в 1993 году.