Андрей Бутенко: Удовлетворен работой Карасева, а выпадам Гюнеша нет смысла давать оценку
Экс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко назвал работу Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) вполне удовлетворительной.
Напомним, главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш после игры заявил, что второй пенальти, назначенный в ворота его команды, привел его в ярость.
- Каждому выпаду любого тренера давать оценку нет смысла, - сказал Бутенко корреспонденту «Советского спорта». - Что касается работы Карасева, я ей вполне удовлетворен. Единственное – второй пенальти был формальный. Но Сергей в том эпизоде находился в идеальной позиции. И для него этот игровой эпизод смотрелся, как стопроцентное нарушение правил. Поэтому его решение назначить пенальти отрицать не могу. Да, повторюсь, в большей степени оно формальное. Но задержка там была.
Матч
Голы
Адриано 12 (0:1). Мертенс 30 (1:1). Абубакар 38 (1:2). Габбьядини 69 (2:2 - пен.). Абубакар 86 (2:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Маджо, Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 70), Зелински (Аллан, 82), Кальехон, Инсинье Л. (Габбьядини, 65), Мертенс
Бешикташ: Агосто, Адриано (Инлер, 70), Бек, Тошич, Марсело, Хатчинсон, Эркин, Арслан (Тосун, 75), Уйсал (Талиска, 90), Куарежма, Абубакар
Предупреждения:
Маджо, 53 - Адриано, 53; Эркин, 68; Абубакар, 88
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 октября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция