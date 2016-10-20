Андрей Бутенко: Удовлетворен работой Карасева, а выпадам Гюнеша нет смысла давать оценку

Экс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко назвал работу Сергея Карасева в матче Лиги чемпионов «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) вполне удовлетворительной.

Напомним, главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш после игры заявил, что второй пенальти, назначенный в ворота его команды, привел его в ярость.

- Каждому выпаду любого тренера давать оценку нет смысла, - сказал Бутенко корреспонденту «Советского спорта». - Что касается работы Карасева, я ей вполне удовлетворен. Единственное – второй пенальти был формальный. Но Сергей в том эпизоде находился в идеальной позиции. И для него этот игровой эпизод смотрелся, как стопроцентное нарушение правил. Поэтому его решение назначить пенальти отрицать не могу. Да, повторюсь, в большей степени оно формальное. Но задержка там была.