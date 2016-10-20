Андрей Николишин: В «Тракторе» сделали крайним Гомоляко
Бывший главный тренер «Трактора»
Андрей Николишин прокомментировал отставку вице-президента клуба по хоккейным
операциям Сергея Гомоляко.
«Думаю, что виной тому являются результат команды, которая сейчас
не в зоне плей-офф. С рядом игроков, которые были подписаны в этом году, уже
расторгнуты контракты.
Судить по работе Анвара по одному сезону нельзя, но, как я
понимаю, его особо никто не дергает: команда играет неудачно, но крайним нашли
Гомоляко», – приводит ТАСС слова Николишина.
В четверг «Трактор» объявил о расторжении контракта с Николишиным
по обоюдному согласию. В последних десяти матчах команда одержала лишь две
победы и сейчас занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая на три
очка от зоны плей-офф.
Следующий матч «Трактор» проведет 21 октября в Шанхае с «Куньлунь Ред Стар».
Матч
Место и дата
21 октября 15:00, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция