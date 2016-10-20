Андрей Николишин: В «Тракторе» сделали крайним Гомоляко

Бывший главный тренер «Трактора» Андрей Николишин прокомментировал отставку вице-президента клуба по хоккейным операциям Сергея Гомоляко.

«Думаю, что виной тому являются результат команды, которая сейчас не в зоне плей-офф. С рядом игроков, которые были подписаны в этом году, уже расторгнуты контракты.

Судить по работе Анвара по одному сезону нельзя, но, как я понимаю, его особо никто не дергает: команда играет неудачно, но крайним нашли Гомоляко», – приводит ТАСС слова Николишина.

В четверг «Трактор» объявил о расторжении контракта с Николишиным по обоюдному согласию. В последних десяти матчах команда одержала лишь две победы и сейчас занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая на три очка от зоны плей-офф.

Следующий матч «Трактор» проведет 21 октября в Шанхае с «Куньлунь Ред Стар».