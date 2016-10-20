Виталий Мутко: Большое спасибо президенту за оказанное доверие

Вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко прокомментировал свое назначение.

- Хочу выразить благодарность и сказать большое спасибо президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву за оказанное доверие. На новой должности я продолжу работать над всесторонним развитием российского спорта. Насколько изменятся мои обязанности, пока сказать сложно. Дайте мне четыре-пять дней, чтобы войти в курс дела, получить задачи от руководства страны и будем двигаться дальше. Я ли рекомендовал Колобкова на должность министра спорта? Чуть позже я обо всем подробно расскажу, - цитируют Мутко «Известия».

Виталий Мутко с мая 2008 года занимал пост министра спорта (до 2012 – министр спорта, туризма и молодежной политики). В его ведении было проведение государственной политики в спорте, в том числе – подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016). После успешного проведения Олимпийских игр в Сочи он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Теперь Виталий Мутко будет совмещать три должности: вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018». Пост министра спорта РФ занял Павел Колобков.

