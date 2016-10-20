Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Большое спасибо президенту за оказанное доверие

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко прокомментировал свое назначение.

- Хочу выразить благодарность и сказать большое спасибо президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву за оказанное доверие. На новой должности я продолжу работать над всесторонним развитием российского спорта. Насколько изменятся мои обязанности, пока сказать сложно. Дайте мне четыре-пять дней, чтобы войти в курс дела, получить задачи от руководства страны и будем двигаться дальше. Я ли рекомендовал Колобкова на должность министра спорта? Чуть позже я обо всем подробно расскажу, - цитируют Мутко «Известия». 

Виталий Мутко с мая 2008 года занимал пост министра спорта (до 2012 – министр спорта, туризма и молодежной политики). В его ведении было проведение государственной политики в спорте, в том числе – подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016). После успешного проведения Олимпийских игр в Сочи он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

Теперь Виталий Мутко будет совмещать три должности: вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018». Пост министра спорта РФ занял Павел Колобков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Кириленко: Колобков - достойная кандидатура на пост министра спортаПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал назначение Павла Колобкова на должность министра спорта РФ.Никита Симонян: Мутко останется президентом РФС, несмотря на назначение вице-премьеромВице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Виталий Мутко останется президентом РФС.Павел Колобков: Сделаю все, чтобы оправдать довериеНовый министр спорта Павел Колобков поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за доверие.Николай Валуев: Назначения Колобкова и Мутко - это безболезненная рокировкаДепутат Государственной Думы от «Единой России» Николай Валуев прокомментировал назначение Виталия Мутко премьер-министром, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.Управляющий фитнес-центром и партнер Семенович. Факты о Павле КолобковеУправляющий фитнес-центром и партнер Семенович. Факты о Павле КолобковеРассказываем интересные и малоизвестные истории и факты о новом министре спорта.Светлана Журова: Мутко на посту вице-премьера должен позиционировать РФ как спортивную державуОлимпийская чемпионка Турина, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером Правительства России.Ильгар Мамедов: Колобков уезжает на работу в 7.00 и возвращается после 23.00Главный тренер сборной России по фехтованию прокомментировал назначение Павла Колобкова министром спорта.Универсальный громоотвод. За что критиковали Виталия МуткоУниверсальный громоотвод. За что критиковали Виталия МуткоВиталия Мутко снова не уволили, а сделали вице-премьером. «Советский спорт» вспоминает как и в чем его обвиняли, пока он был министром«У меня было свое видение российского спорта. Сейчас я понимаю, что был наивен»«У меня было свое видение российского спорта. Сейчас я понимаю, что был наивен»Что и как говорил журналистам новый министр спорта Павел Колобков.Мутко покинул пост министра спорта, но стал вице-премьеромМутко покинул пост министра спорта, но стал вице-премьеромНа проходящем сегодня во Владимирской области заседании Совета по развитию физической культуры и спорта объявлено, что Виталий Мутко покидает пост министра спорта.Новым министром спорта станет Павел КолобковНовым министром спорта станет Павел КолобковОлимпийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион мира Павел Колобков назначен министром спорта России.Виталий Мутко: У наших судей рюкзак обязательствВиталий Мутко: У наших судей рюкзак обязательствПрезидент РФС – о новой базе сборной, товарищеских матчах с Италией, проблемах судейства и выступлении Игоря Акинфеева против «Монако».Виталий Мутко: После ЧМ-2018 «Лужники» станут центром для сборной РоссииМинистр спорта России и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что после чемпионата мира 2018 года «Лужники» могут стать базой для сборной России.Виталий Мутко: Акинфеев тащил живое и мертвоеПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением об антирекорде Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Виталий Мутко: Сейчас модно говорить, что виноваты судьиПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о судействе в России.Президент ФФИ Тавеккио: Наш альянс с Россией способен внести изменения в футболПосле подписания меморандума о сотрудничестве РФС с Федерацией футбола Италии (ФФИ) президент ФФИ Карло Тавеккио рассказал о новом альянсе.Виталий Мутко: С Италией можем сыграть в июне 2018 годаПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о том, когда сборная России может сыграть товарищеские матчи с Италией.Виталий Мутко: Ждем Италию на ЧМ, они всегда показывают искрометный футболПосле подписания меморандума о сотрудничестве РФС с Федерацией футбола Италии (ФФИ) президент РФС Виталий Мутко рассказал о целях сотрудничества.Виталий Мутко: Думаю, сдадим стадион в Петербурге в декабреМинистр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко оценил степень готовности страны к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.Вячеслав Фетисов: Не воспринимаю всерьез ни самого Мутко, ни его критикуДепутат Госдумы, заместитель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов признался, что ему безразлична критика со стороны министра спорта России Виталия Мутко.

Павел Колобков
Павел Колобковвсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости

Cпецпредложение