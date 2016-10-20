Итальянский фармацевт: Препаратом, который использовала Йохауг, не лечат ожоги на губах
Итальянский фармацевт
Петер Плонер заявил, что препарат трофодермин, содержащий клостебол, не
используется для лечения солнечных ожогов губ.
Напомним, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг, сдавшая положительный допинг-тест на клостебол, заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через трофодермин.
«Никогда не слышал о том, чтобы ожоги на губах лечили с помощью трофодермина, – заявил Плонер в интервью TV2. – В таких случаях на кожу наносят мазь, не содержащую клостебол.
Я честно признаюсь, что не верю в то, что трофодермин может
быть использован для лечения губ».
Напомним, накануне Норвежский антидопинговый комитет принял отстранить 28-летнюю лыжницу от сборов и соревнований на два месяца.
Ранее сообщалось о том, что окончательное решение по делу Йохауг будет принято в начале ноября.