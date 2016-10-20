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Итальянский фармацевт: Препаратом, который использовала Йохауг, не лечат ожоги на губах

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  TV2Комментарии

Итальянский фармацевт Петер Плонер заявил, что препарат трофодермин, содержащий клостебол, не используется для лечения солнечных ожогов губ.

Напомним, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг, сдавшая положительный допинг-тест на клостебол, заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через трофодермин.

«Никогда не слышал о том, чтобы ожоги на губах лечили с помощью трофодермина, – заявил Плонер в интервью TV2. – В таких случаях на кожу наносят мазь, не содержащую клостебол.

Я честно признаюсь, что не верю в то, что трофодермин может быть использован для лечения губ».

Напомним, накануне Норвежский антидопинговый комитет принял отстранить 28-летнюю лыжницу от сборов и соревнований на два месяца.

Ранее сообщалось о том, что окончательное решение по делу Йохауг будет принято в начале ноября.

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