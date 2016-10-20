Форвард «Тосно» Евгений Марков: В «Зените» даже на лавку тяжело пробиться!
Нападающий
«Тосно» Евгений Марков рассказал о причинах своего перехода из «Зенита-2» в «Тосно».
– У «Зенита-2» нет
как таковых турнирных задач, это немного не то. А в «Тосно»
ко мне проявили интерес. С основой «Зенита» тренировался, но при
Спаллетти в обойме были
Кержаков и Рондон, при том что команда играла с одним чистым
нападающим, при Виллаш-Боаше – Кержаков, Кокорин
и Дзюба. На лавку-то тяжело было пробиться! – цитирует Маркова Sportbox.ru.
Напомним,
Евгений Марков перешел в «Тосно» из «Зенита-2» в 2015 году. За «Зенит-2» нападающий
провел 29 матчей и забил 6 мячей. В этом сезоне за «Тосно» футболист вышел на
поле 16 раз и забил 8 голов и был признан лучшим игроком ФНЛ в сентябре
В
сезоне 2014/15 на правах аренды выступал за красноярский «Енисей», за который
провел 17 матчей и отличился 4 раза. Провел один матч за молодежную сборную
России.