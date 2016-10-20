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Форвард «Тосно» Евгений Марков: В «Зените» даже на лавку тяжело пробиться!

Евгений Нарижный
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Нападающий «Тосно» Евгений Марков рассказал о причинах своего перехода из «Зенита-2» в «Тосно».

– У «Зенита-2» нет как таковых турнирных задач, это немного не то. А в «Тосно» ко мне проявили интерес. С основой «Зенита» тренировался, но при Спаллетти в обойме были Кержаков и Рондон, при том что команда играла с одним чистым нападающим, при Виллаш-Боаше – Кержаков, Кокорин и Дзюба. На лавку-то тяжело было пробиться! – цитирует Маркова Sportbox.ru.

Напомним, Евгений Марков перешел в «Тосно» из «Зенита-2» в 2015 году. За «Зенит-2» нападающий провел 29 матчей и забил 6 мячей. В этом сезоне за «Тосно» футболист вышел на поле 16 раз и забил 8 голов и был признан лучшим игроком ФНЛ в сентябре

В сезоне 2014/15 на правах аренды выступал за красноярский «Енисей», за который провел 17 матчей и отличился 4 раза. Провел один матч за молодежную сборную России.

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