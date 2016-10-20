Александр Мостовой: Рейтинг ФИФА скажется на репутации нашего футбола

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал 53-е место национальной сборной в рейтинге ФИФА.

- Я думаю, что рейтинг никак не повлияет на наших футболистов с негативной точки зрения. Но, к сожалению, на эти цифры смотрят все, поэтому на репутации нашего футбола это скажется. Нужно исправлять ситуацию, улучшать качество игры. Помню, перед Евро-1996 мы находились очень высоко, были рядом с тройкой. И нам, игрокам, был очень приятен этот факт, мы гордились страной и собой. Как раз ради этого и создаются различные статистические рейтинги, и на них все обращают внимание, - цитирует Мостового ТАСС.

Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Этот результат стал худшим для нашей национальной команды в истории. Ранее самым низким результатом было 40-е место в 1998 году. В версии рейтинга ФИФА от 15 сентября национальная команда занимала 38-е место. В апреле 1996 года сборная России занимала третье место в рейтинге ФИФА, что является наивысшим результатом в истории для национальной команды.