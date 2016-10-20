«Авангард»: Суммы контрактов, опубликованные в СМИ, значительно завышены

«Авангард» выступил с официальным заявлением в связи с публикацией в СМИ рейтинга зарплат игроков.

«Хоккейный клуб «Авангард» считает необходимым заявить, что информация о зарплатах игроков клуба, публиковавшаяся на спортивном портале «Спортфакт», не соответствует действительности.

Суммы контрактов игроков, упоминаемых в публикации, значительно завышены», – говорится в заявлении на официальном сайте «Авангарда».

Напомним, «Спортфакт» составил рейтинг 30 самых дорогих хоккеистов КХЛ. Шестое место в нем занимает форвард «Авангарда» Владимир Соботка, по информации издания, зарабатывающий два миллиона долларов в год.

Также в топ-30 попали еще два игрока «ястребов» – Александр Пережогин (17-е место, 1,4 млн долларов) и Илья Зубов (23-е место, 1,25 млн долларов).