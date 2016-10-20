«Автодор» может подписать Быкова

Капитан сборной России Сергей Быков может продолжить карьеру в «Автодоре». Об этом сообщил президент клуба Владимир Родионов.

«Я хочу взять Быкова в свою команду. На днях у меня состоится разговор с министром спорта Саратовской области по этому вопросу. Если от руководителей региона будет получен положительный ответ, то появление Быкова в клубе вполне вероятно. Я разговаривал с Сергеем и понял, что он еще хочет поиграть», – сказал Родионов в интервью «Известиям».

Напомним, летом у 33-летнего защитника закончился контракт с «Локомотивом-Кубанью». В межсезонье Быков вел переговоры с клубами, но не смог договориться о подписании контракта, после чего не исключил варианта завершения карьеры.

Ранее Быков играл в московских «Спартаке» (2000-2001), «Динамо» (2001-2004, 2005-2010), «Университете-Югре» (2004-2005), ЦСКА (2010-2011), «Локомотиве-Кубани» (2011-2014, 2015-2016) и УНИКСе (2014-2015).

В нынешнем сезоне «Автодор» является единственным российском представителем в новом еврокубковом турнире – Лиге чемпионов ФИБА.