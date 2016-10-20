Харийс Витолиньш: Дацюк отдохнет, и это пойдет ему на пользу

Ассистент главного тренера СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча с новокузнецким «Металлургом».

– Проводим ротацию, чтобы игроки могли отдохнуть, так как до паузы осталось провести четыре матча, к тому же все ребята должно получить свое игровое время. Тот же Дацюк одну встречу отдохнет, и это ему пойдет только на пользу. В то же время, другие должны проявить себя, время получат те, кто играл мало. Но мы, конечно, хотим победить, поэтому каждый должен сделать свое дело.

Нужно всегда изучать соперника – вне зависимости от того, на каком месте он находится. Мы видели, что в гостях с любой командой очень тяжело играть. С «Металлургом» так же – взять хотя бы последнюю игру, в которой они, правда, забили этот дурацкий гол в свои ворота. Будет довольно серьезная игра, мы знаем, что в Новокузнецке всегда непросто, – рассказал Витолиньш официальному сайту СКА.

Напомним, матч «Металлурга» против СКА пройдет 20 октября в Новокузнецке и начнется в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.