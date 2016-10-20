Харийс Витолиньш: Дацюк отдохнет, и это пойдет ему на пользу
Ассистент главного тренера СКА Харийс Витолиньш
поделился ожиданиями от матча с новокузнецким «Металлургом».
– Проводим ротацию, чтобы игроки
могли отдохнуть, так как до паузы осталось провести четыре матча, к тому же все
ребята должно получить свое игровое время. Тот же Дацюк одну встречу отдохнет,
и это ему пойдет только на пользу. В то же время, другие должны проявить себя, время
получат те, кто играл мало. Но мы, конечно, хотим победить, поэтому каждый
должен сделать свое дело.
Нужно всегда изучать соперника –
вне зависимости от того, на каком месте он находится. Мы видели, что в гостях с
любой командой очень тяжело играть. С «Металлургом» так же – взять хотя бы
последнюю игру, в которой они, правда, забили этот дурацкий гол в свои ворота. Будет
довольно серьезная игра, мы знаем, что в Новокузнецке всегда непросто, – рассказал
Витолиньш официальному сайту СКА.
Напомним, матч «Металлурга» против СКА пройдет 20 октября в Новокузнецке и начнется в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Металлург Нк - СКА - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)
Голы:
Шипачёв (Войнов, Ковальчук), 23:53 (0:1 - бол.). Каблуков 24:12 (0:2). Мозес (Чудинов), 30:09 (0:3). Войнов (Гусев), 33:00 (0:4). Дадонов (Ковальчук, Рыков), 35:00 (0:5). Ковальчук (Шипачёв), 47:51 (0:6 - бол.).
Место и дата
20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция