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Харийс Витолиньш: Дацюк отдохнет, и это пойдет ему на пользу

Евгений Нарижный
Источник:  ХК СКАКомментарии

Ассистент главного тренера СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча с новокузнецким «Металлургом».

– Проводим ротацию, чтобы игроки могли отдохнуть, так как до паузы осталось провести четыре матча, к тому же все ребята должно получить свое игровое время. Тот же Дацюк одну встречу отдохнет, и это ему пойдет только на пользу. В то же время, другие должны проявить себя, время получат те, кто играл мало. Но мы, конечно, хотим победить, поэтому каждый должен сделать свое дело.

Нужно всегда изучать соперника – вне зависимости от того, на каком месте он находится. Мы видели, что в гостях с любой командой очень тяжело играть. С «Металлургом» так же – взять хотя бы последнюю игру, в которой они, правда, забили этот дурацкий гол в свои ворота. Будет довольно серьезная игра, мы знаем, что в Новокузнецке всегда непросто, – рассказал Витолиньш официальному сайту СКА.

Напомним, матч «Металлурга» против СКА пройдет 20 октября в Новокузнецке и начнется в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Металлург Нк - СКА - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)

Голы:

Шипачёв (Войнов, Ковальчук), 23:53 (0:1 - бол.). Каблуков 24:12 (0:2). Мозес (Чудинов), 30:09 (0:3). Войнов (Гусев), 33:00 (0:4). Дадонов (Ковальчук, Рыков), 35:00 (0:5). Ковальчук (Шипачёв), 47:51 (0:6 - бол.).

Место и дата

20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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