Тренер: Шубенков может выступить еще на двух Олимпиадах

Личный тренер барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что легкоатлет может выступить еще на двух Олимпиадах.

По словам тренера, Шубенков не будет принимать участие в зимних соревнованиях 2017 года.

- Значимость зимних стартов несопоставима с летними. Тем более, в этом сезоне Сергею не удалось выступить на Олимпийских играх в Рио. И теперь я хочу сохранить своего ученика еще на два олимпийских цикла. Но все будет зависеть от уровня его мотивации и уровня концентрации.

Любой зимний соревновательный сезон не полезен в плане спортивного долголетия. Пропуск зимних стартов дает возможность дольше оставаться в большом спорте, - цитирует Клевцова ТАСС.

Напомним, что сборная России не была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. На Олимпиаде выступила только российская прыгунья Дарья Клишина.