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Тренер: Шубенков может выступить еще на двух Олимпиадах

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Личный тренер барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что легкоатлет может выступить еще на двух Олимпиадах. 

По словам тренера, Шубенков не будет принимать участие в зимних соревнованиях 2017 года.

- Значимость зимних стартов несопоставима с летними. Тем более, в этом сезоне Сергею не удалось выступить на Олимпийских играх в Рио. И теперь я хочу сохранить своего ученика еще на два олимпийских цикла. Но все будет зависеть от уровня его мотивации и уровня концентрации. 

Любой зимний соревновательный сезон не полезен в плане спортивного долголетия. Пропуск зимних стартов дает возможность дольше оставаться в большом спорте, - цитирует Клевцова ТАСС. 

Напомним, что сборная России не была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. На Олимпиаде выступила только российская прыгунья Дарья Клишина. 

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