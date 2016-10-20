Дмитрий Шляхтин: Мутко отдал жизнь, как на войне, на развитие спорта

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что Виталий Мутко заслужил своей работой на посту министра спорта должность вице-премьера.

«Я очень рад за Виталия Леонтьевича, он все эти годы на посту министра на развитие спорта отдал... По сути, жизнь, как на войне. Создание той мощной инфраструктуры проходило при нем, развитие других дисциплин. Пост вице-премьера – огромное продвижение, он абсолютно достойная кандидатура», – приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта. Таким образом, Мутко стал девятым вице-премьером. Он будет курировать спорт, молодежную политику и туризм.

Также накануне был подписан указ о назначении Павла Колобкова министром спорта Российской федерации.