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Борис Майоров: Иностранцы в КХЛ уже не рвутся

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о провальном выступлении зарубежных клубов в нынешнем чемпионате КХЛ.

- Из семи зарубежных клубов только минчане сейчас находятся в зоне плей-офф, - рассуждает Борис Майоров. - На Западе не только рижане, «Слован» и «Медвешчак», даже «Йокерит» за пределами кубковой восьмерки. На Востоке аутсайдером стал еще недавно крепкий «Барыс».

Некоторые иностранные клубы «выстрелили» в первых сезонах, на свежачка. А сейчас началась рутинная работа, которая в КХЛ, в отличие от остальных европейских чемпионатов, очень тяжела. Календарь у нас очень напряженный. Плюс перелеты. Ну ка – полетайте из Загреба или Братиславы в Сибирь, на Урал, Дальний Восток…

Для тех же финнов куда привычнее автобусные туры. Сыграл матч в любом уголке страны, а к ночи ты уже дома, отдыхаешь. И никаких тебе аэропортов и гостиниц.

Думаю, что зарубежные клубы испытали летом проблемы с комплектованием в связи с этим. Игроки предпочитают более мягкие условия работы в других европейских чемпионатах.

Вообще нам надо было гораздо более осторожно подходить к расширению лиги. Не приглашать туда всех подряд желающих. Ведь из-за этого падает уровень игры.

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