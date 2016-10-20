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EHOME выиграла китайскую квалификацию к The Summit 6

Дмитрий Галкин
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Команда EHOME одержала победу в китайской квалификации к турниру The Summit 6 по Dota 2.

В финальном матче EHOME победила коллектив LGD Gaming со счетом 3:1.

Победителем квалификации в Юго-Восточной Азии стал коллектив Faceless. В Америке сильнейшей командой стала Team NP, а в Европе - Virtus.pro. Прямые инвайты на турнир получили Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses и OG.

Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

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