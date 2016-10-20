EHOME выиграла китайскую квалификацию к The Summit 6
Команда EHOME одержала победу в китайской квалификации к турниру The Summit 6 по Dota 2.
В финальном матче EHOME победила коллектив LGD Gaming со счетом 3:1.
Победителем квалификации в Юго-Восточной Азии стал коллектив Faceless. В Америке сильнейшей командой стала Team NP, а в Европе - Virtus.pro. Прямые инвайты на турнир получили Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses и OG.
Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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