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Алексей Сорокин: В назначении Мутко вице-премьером вижу только преимущества для оргкомитета «Россия-2018»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что назначение Виталия Мутко на должность вице-премьера положительно скажется на подготовке к чемпионату мира в России.

«Мутко занял более высокий пост, это даст проекту только преимущество. Его кураторство – это приятная новость. Так как мы опираемся на молодежь при подготовке к чемпионату мира. Только одни преимущества», – приводит «Р-Спорт» слова Сорокина.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта. Таким образом, Мутко стал девятым вице-премьером. Он будет курировать спорт, молодежную политику и туризм.

Мутко также является главой оргкомитета по подготовке к чемпионату мира 2018 года в России.

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