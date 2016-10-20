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Никита Симонян: Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов у ЦСКА и «Ростова» мало

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян оценил шансы «Ростова» и ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Никогда не делаю прогнозов. Хочу лишь пожелать футболистам ЦСКА и «Ростова», а также участникам Лиги Европы «Краснодару» и «Зениту» выхода в плей-офф. Хотя шансов у армейцев и ростовчан мало. Нельзя не учитывать то, какие легионеры выступают в европейских командах. В том же «Атлетико», посмотрите, Гризманн, Карраско... Суперуровень! Такие же футболисты играют и в остальных клубах. А кто у нас играет? Это не говоря уже об общем уровне футбола, который в той же Испании или Германии выше, чем в России. Сравните матч «Спартака» и «Ростова». Пусть ростовчане проиграли, но смотрелись неплохо, и владение мячом было примерно равным. А вчера «Атлетико» полностью контролировал игру, - цитирует Симоняна «Р-Спорт».

После трех туров ЦСКА и «Ростов» занимают последние места в своих группах в Лиге чемпионов. Вчера «Ростов» проиграл «Атлетико» со счетом 0:1, днем раньше армейцы сыграли вничью с «Монако». 

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