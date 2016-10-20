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Зинэтула Билялетдинов: Не знаю ни одной команды, которая бы совсем не проигрывала

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (1:2 OT) в Братиславе.

– Очень жалко, что получилась такая концовка, – сказал Билялетдинов на пресс-конференции. – Два периода мы играли так, как не хотели бы играть. Третий период провели очень хорошо: создали очень много хороших моментов, но, к сожалению, не забили и сами пропустили на последних секундах.

– Как вам игра Марека Дялоги, не хотели бы видеть его сегодня в своей команде?
– Он играет так, как он играет. Я понимаю вопрос, который вы задали. Я не могу сказать, что разочарован своим решением. Для нас это решение было правильным.

– Как вы оцениваете игру Михала Йордана не только сегодня, но вообще по матчам за «Ак Барс»?
– Он играет стабильно. Серьезных нарушений с его стороны нет. Его игра нас устраивает. А дальше будет видно.

– «Ак Барс» проиграл два последних матча…
– Я не знаю ни одной команды, которая бы совсем не проигрывала. У нас была хорошая победная серия, сейчас мы проиграли вторую игру подряд. Есть вопросы, которые мы должны исправить. Не более того. Продолжаем работать.

Напомним, форвард «Слована» Вацлав Недорост забросил победную шайбу за три секунды до конца овертайма.

Перед поражением в Братиславе «Ак Барс» проиграл «Медвешчаку» (1:2) в Загребе.

Матч

Слован - Ак Барс - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Кундратек (Месарош, Вальски), 28:44 (1:0). Варнаков (Жуков, Сидоров), 51:10 (1:1). Недорост (Еглич), 64:57 (2:1).

Место и дата

19 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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