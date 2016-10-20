Милош Ржига: Два периода с «Ак Барсом» мы продержались, как смогли
Главный тренер «Слована»
Милош Ржига остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак
Барсом» (2:1 OT) в Братиславе.
«Я хочу похвалить нашу команду. Два периода мы продержались, как смогли, хотя хотели сыграть лучше. У нас тоже есть, над чем работать», – приводит слова Ржиги официальный сайт «Ак Барса».
Напомним, победный гол в матче за три секунды до конца овертайма забил форвард Вацлав Недорост.
«Слован» занимает 13-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.
Следующий матч команда проведет в пятницу в Братиславе с «Ладой».
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