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Милош Ржига: Два периода с «Ак Барсом» мы продержались, как смогли

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Слована» Милош Ржига остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 OT) в Братиславе.

«Я хочу похвалить нашу команду. Два периода мы продержались, как смогли, хотя хотели сыграть лучше. У нас тоже есть, над чем работать», – приводит слова Ржиги официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, победный гол в матче за три секунды до конца овертайма забил форвард Вацлав Недорост.

«Слован» занимает 13-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

Следующий матч команда проведет в пятницу в Братиславе с «Ладой».

Матч

Слован - Ак Барс - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Кундратек (Месарош, Вальски), 28:44 (1:0). Варнаков (Жуков, Сидоров), 51:10 (1:1). Недорост (Еглич), 64:57 (2:1).

Место и дата

19 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция


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