Милош Ржига: Два периода с «Ак Барсом» мы продержались, как смогли

Главный тренер «Слована» Милош Ржига остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 OT) в Братиславе.

«Я хочу похвалить нашу команду. Два периода мы продержались, как смогли, хотя хотели сыграть лучше. У нас тоже есть, над чем работать», – приводит слова Ржиги официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, победный гол в матче за три секунды до конца овертайма забил форвард Вацлав Недорост.

«Слован» занимает 13-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

Следующий матч команда проведет в пятницу в Братиславе с «Ладой».