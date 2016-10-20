«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 году

Сегодняшняя тренировка футболистов московского «Спартака» началась с минуты молчания в память о болельщиках, погибших 20 октября 1982 года.

Ровно 34 года назад на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В. И. Ленина под занавес матча 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА «Спартак» - «Хаарлем», в котором москвичи выиграли со счетом 2:0, произошла трагедия. Когда болельщики стали покидать стадион, в подтрибунном пространстве произошла давка. Погибли 66 человек.

Накануне годовщины трагедии в свой выходной день главный тренер красно-белых Массимо Каррера вместе с прибывшими в Москву болельщиками «Ювентуса» возложил цветы к мемориалу в «Лужниках».



