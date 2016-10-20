«Матч ТВ» и киберспортивный холдинг ESforce объявляют о стратегическом партнёрстве

Основной задачей партнёрства станет вывод киберспортивного медиа «из подполья» форумов и чатов на большой телеэкран, чтобы новая спортивная дисциплина могла на равных конкурировать за своего зрителя с общепризнанными видами спорта.

Первым этапом сотрудничества спортивного телеканала «Матч ТВ» и холдинга ESforce, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидера российского компьютерного спорта, станет совместная работа на международном киберспортивном турнире Epicenter: Moscow по дисциплине Counter-Strike. Это одно из главных событий года для многомиллионной аудитории ценителей компьютерного спорта. Турнир пройдёт в Москве с 17 по 23 октября.



«Матч ТВ» совместно с ESforce подготовит две отчётные программы, посвящённые этому престижному соревнованию. Первая выйдет в прямой эфир в формате дайджеста после окончания турнира Epicenter ночью 23 октября. Спикерами выступят представители холдинга ESforce, темой обсуждения станут итоги киберспортивного турнира и разбор самых динамичных и ярких моментов.

Второй эфир – в ночь с 25 на 26 октября – пройдет в формате ток-шоу в рамках передачи «Реальный спорт». Среди спикеров - приглашённые эксперты индустрии компьютерных игр, которые обсудят развитие, современные тенденции и перспективы компьютерного спорта. Также запланированы прямые включения с финальных дней турнира в рамках передачи «Все на Матч», где наши зрители смогут получить самые актуальные новости, комментарии экспертов и легенд киберспорта.

23 октября в 18:00 на тематическом канале «Матч! Игра» покажут прямую трансляцию финала турнира.

Параллельно «Матч ТВ» при участии ESforce создаёт на базе собственного сайта киберспортивный портал, на котором каждый желающий найдёт новости киберспорта, информацию о матчах, прогнозы и видеозаписи популярных игр. Политика освещения этого вида спорта на сайте «Матч ТВ» предусматривает системную подачу новостей и вовлечение аудитории в игровую дисциплину за счёт использования качественного лицензионного интерактивного и образовательного контента. Для этого будет создан справочный раздел, объясняющий базовые принципы игры, использоваться спецрепортажи, эксклюзивные интервью, ежедневные дайджесты и видеоблоги, показательные трансляции с разбором ключевых игровых моментов.

Киберспорт входит в десятку самых популярных видов спорта в России несмотря на то, что был включён в официальный реестр только в июне 2016 года. Признание киберспорта в России позволило не только проводить международные соревнования, присваивать спортивные разряды и разрабатывать программы по подготовке судей и тренеров, но и повысило интерес к нему со стороны медиа.

Трансляции и сюжеты о киберспорте на ресурсах «Матч ТВ» будут маркированы «18+» в соответствии с требованиями законодательства.