Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк0 : 0СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Матч ТВ» и киберспортивный холдинг ESforce объявляют о стратегическом партнёрстве

Виталий Фомин
Виталий Фомин
Комментарии

Основной задачей партнёрства станет вывод киберспортивного медиа «из подполья» форумов и чатов на большой телеэкран, чтобы новая спортивная дисциплина могла на равных конкурировать за своего зрителя с общепризнанными видами спорта.

Первым этапом сотрудничества спортивного телеканала «Матч ТВ» и холдинга ESforce, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидера российского компьютерного спорта, станет совместная работа на международном киберспортивном турнире Epicenter: Moscow по дисциплине Counter-Strike. Это одно из главных событий года для многомиллионной аудитории ценителей компьютерного спорта. Турнир пройдёт в Москве с 17 по 23 октября.

«Матч ТВ» совместно с ESforce подготовит две отчётные программы, посвящённые этому престижному соревнованию. Первая выйдет в прямой эфир в формате дайджеста после окончания турнира Epicenter ночью 23 октября. Спикерами выступят представители холдинга ESforce, темой обсуждения станут итоги киберспортивного турнира и разбор самых динамичных и ярких моментов.

Второй эфир – в ночь с 25 на 26 октября – пройдет в формате ток-шоу в рамках передачи «Реальный спорт». Среди спикеров -  приглашённые эксперты индустрии компьютерных игр, которые обсудят развитие, современные тенденции и перспективы компьютерного спорта. Также запланированы прямые включения с финальных дней турнира в рамках передачи «Все на Матч», где наши зрители смогут получить самые актуальные новости, комментарии экспертов и легенд киберспорта.

23 октября в 18:00 на тематическом канале «Матч! Игра» покажут прямую трансляцию финала турнира.

Параллельно «Матч ТВ» при участии ESforce создаёт на базе собственного сайта киберспортивный портал, на котором каждый желающий найдёт новости киберспорта, информацию о матчах, прогнозы и видеозаписи популярных игр. Политика освещения этого вида спорта на сайте «Матч ТВ» предусматривает системную подачу новостей и вовлечение аудитории в игровую дисциплину за счёт использования качественного лицензионного интерактивного и образовательного контента. Для этого будет создан справочный раздел, объясняющий базовые принципы игры, использоваться спецрепортажи, эксклюзивные интервью, ежедневные дайджесты и видеоблоги, показательные трансляции с разбором ключевых игровых моментов.

Киберспорт входит в десятку самых популярных видов спорта в России несмотря на то, что был включён в официальный реестр только в июне 2016 года. Признание киберспорта в России позволило не только проводить международные соревнования, присваивать спортивные разряды и разрабатывать программы по подготовке судей и тренеров, но и повысило интерес к нему со стороны медиа.

Трансляции и сюжеты о киберспорте на ресурсах «Матч ТВ» будут маркированы «18+» в соответствии с требованиями законодательства.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Подросток из Испании покончил с собой из-за проигрыша в League of Legends13-летний школьник из Испании Густаво Деттер покончил с собой после проигрыша в игре League of Legends.EHOME выиграла китайскую квалификацию к The Summit 6Команда EHOME одержала победу в китайской квалификации к турниру The Summit 6 по Dota 2.Team Secret стала победителем турнира FACEIT InvitationalКоллектив Team Secret стал победителем онлайн-турнира FACEIT Invitational по Dota 2.«Советский спорт» подвел итоги розыгрыша билетов на Epicenter: MoscowОрганизаторы международного турнира Epicenter: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive предоставили нам двадцать билетов на LAN-финал турнира, которые мы разыграли среди читателейВ Санкт-Петербурге пройдет LAN-финал Minor-турнира по CS:GOКомпания StarLadder анонсировала Minor-турнир по Counter-Strike: Global Offensive для команд из СНГ.На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит продюсер проектов Eristica LTDВ конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Артём Далевич – продюсер интернет-проектов компании Eristica LTD.Virtus.pro объявила о назначении менеджера и аналитика состава по Dota 2Организация Virtus.pro объявила о назначении Андрея Квасневского на должность менеджера состава по киберспортивной дисциплине Dota 2, а также о назначении Яна Прохоренко на должность аналитика команды.Клемент «Puppey» Иванов: «Я не буду участвовать в войне слов»Капитан команды Team Secret Клемент «Puppey» Иванов прокомментировал ситуацию с обвинениями в агрессии в отношении бывших игроков команды.Ярослав «NS» Кузнецов: «От системы инвайтов надо отказываться»Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов на своей страничке ВКонтакте прокомментировал ситуацию с приглашениями на Boston Major.Французская футбольная лига проведет национальный турнир по FIFA 17Профессиональная футбольная лига Франции совместно с Electronics Arts анонсировала национальный чемпионат e-League 1 по FIFA 17.Virtus.pro выиграла европейскую квалификацию к The Summit 6Команда Virtus.Pro одержала победу в европейской квалификации к турниру The Summit 6 по Dota 2.Данил «Diamondprox» Решетников вернулся в состав Gambit EsportsДанил «Diamondprox» Решетников подписал контракт с организацией Gambit Esports до конца сезона 2017 года.Blizzard анонсировала новый вид потасовок в HearthStoneКомпания Blizzard Entertainment анонсировала платные потасовки под названием «Героические потасовки».Павел Занозин и Елена Урусова будут комментаторами на EPICENTER: MoscowСпортивный комментатор Павел Занозин и чемпионка мира по «Counter Strike» Лена «meG» Урусова будут комментировать матчи турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.Состав команды TORNADO ROX по Overwatch потерпел измененияОрганизация TORNADO ROX провела изменения в составе команды по Overwatch.Valve не признала вину в нарушении закона об азартных играхКомпания Valve не признала вины в использовании «скинов» Counter-Strike: Global Offensive для ставок.Создатель мультсериала «Рик и Морти» снимет комедийный сериал о киберспортеОдин из создателей мультсериала «Рик и Морти», Дэн Хармон, спродюсирует комедийный сериал о киберспорте, который выйдет на YouTube.Где и когда смотреть EPICENTER: Moscow. Гид по турнируГде и когда смотреть EPICENTER: Moscow. Гид по турнируВ этом материале мы рассказываем о групповом этапе турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global OffensiveThe Imperial выиграла турнир WellPlay Invitational #4Датский коллектив The Imperial стал двукратным чемпионом турнира WellPlay Invitational по Dota 2.KeSPA закрыла старейшую лигу StarCraft ProLeagueКорейская ассоциация профессиональных игроков (KeSPA) объявила о закрытии StarCraft ProLeague.

Киберспорт
Киберспорт

Cпецпредложение