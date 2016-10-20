Свитолина вышла в полуфинал Кубка Кремля, победив Конюх
Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла верх над хорваткой Аной Конюх в четвертьфинале Кубка Кремля.
Счет встречи - 6:1, 6:1.
Свитолина один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
В полуфинале она встретится с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия) - Тимя Бабош (Венгрия).Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Конюх А. (Хорватия) - 6:1, 6:1
Место и дата
20 октября 13:00, , Онлайн-трансляция
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