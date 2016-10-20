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Подросток из Испании покончил с собой из-за проигрыша в League of Legends

Дмитрий Галкин
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13-летний школьник из Испании Густаво Деттер покончил с собой после проигрыша в игре League of Legends.

Густаво Деттер играл в League of Legends со своими друзьями, общаясь друг с другом с помощью веб-камер. Когда команда проиграла, его друзья заставили его сыграть в «игру на удушение». Мальчик согласился сделать это на камеру в прямом эфире. После того как мальчик потерял сознание, один из друзей позвонил сестре Густаво, которая была в доме, и сообщил, что парень уже упал в обморок. Она бросилась к нему в комнату и нашла его уже в бессознательном состоянии.

Родители Густаво сразу вызвали скорую помощь, которая отвезла мальчика в городскую больницу Сан-Висенте в критическом состоянии. Позже Густаво был переведен в другую больницу в соседнем городе Сантос, однако врачам не удалось спасти мальчика и он умер на следующий день.

Стоит отметить, что «игра на удушение» становится все более распространенным явлением в качестве наказания в игре. Полиция уже начала доследственную проверку.

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