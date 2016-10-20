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Марк-Андре Тер Штеген: Не думаю, что у Браво возникнут проблемы из-за удаления

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ESPN FCКомментарии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:0) на «Камп Ноу» поддержал своего бывшего партнера Клаудио Браво, который получил красную карточку и оставил «горожан» вдесятером.

«Мы обсудили с Браво разные темы, а потом произошло то, что произошло. Такова жизнь голкипера, – приводит ESPN FC слова немца. – Но не думаю, что из-за этой ситуации у Браво и «Манчестер Сити» возникнут проблемы в дальнейшем.

До удаления у нас возникали трудности. Поначалу это был сложный матч, но в конце концов мы смогли забить много голов. Это очень хорошо для нас».

Также тер Штеген отметил важность для команды вернувшегося в стартовый состав Лионеля Месси.

«Лео Месси очень важен для стиля «Барселоны». Но у нас много других игроков, которые умеют забивать и обращаться с мячом. У нас одна из лучших команд в мире, но доказывать это приходится каждую неделю», – добавил голкипер.

Напомним, 33-летний чилийский голкипер «Манчестер Сити», предыдущие два сезона выступавший в «Барселоне», получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площади. После удаления Браво каталонцы забили еще три гола. Аргентинец Лионель Месси оформил хет-трик, а бразилец Неймар установил окончательный счет в матче.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Месси 17 (1:0). Месси 61 (2:0). Месси 69 (3:0). Неймар 89 (4:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 10), Пике (Матьё, 39, , 74), Иньеста (Гомеш, 80), Маскерано, Ракитич, Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Сабалета (Клиши, 58), Отаменди, Силва, Гюндоган (Агуэро, 79), Стерлинг, Нолито (Кабальеро, 57), де Брюйне, Фернандиньо

Незабитые пенальти

Неймар (Барселона), 87

Предупреждения:

Матьё, 71 - Силва, 29; Фернандиньо, 40; Стерлинг, 90

Удаления:

Матьё, 74 - Браво, 53

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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