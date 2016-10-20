Промес и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программе
Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 11 тура РФПЛ с «Уралом».Красно-белые размялись и выполнили различные упражнения на технику, которые носили эмоциональный соревновательный характер. В общей сложности тренировка продлилась около часа.
Добавим, что атакующий полузащитник Квинси Промес и нападающий Зе Луиш по-прежнему занимаются по индивидуальной программе. С основным составом работали игроки «Спартака-2»: защитник Денис Кутин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов.
Завтра днем спартаковцы проведут еще одну тренировку. А вечером красно-белые вылетят в Екатеринбург, где в субботу сыграют с «Уралом».
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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