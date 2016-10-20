Промес и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программе

Полузащитник «Уфы» Диего Карлос считает, что Россия справится с проблемой расизма к чемпионату мира 2018 года.

Диего Карлос: К ЧМ-2018 в России не будет проблем с расизмом

Диего Карлос: К ЧМ-2018 в России не будет проблем с расизмом Полузащитник «Уфы» Диего Карлос считает, что Россия справится с проблемой расизма к чемпионату мира 2018 года.

Тошич останется в ЦСКА еще на два года

Тошич останется в ЦСКА еще на два года Бобан Шимич, агент полузащитника Зорана Тошича, сообщил, что футболист продлил контракт с московским клубом.

Сегодняшняя тренировка футболистов московского «Спартака» началась с минуты молчания в память о болельщиках, погибших 20 октября 1982 года.

«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 году

«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 году Сегодняшняя тренировка футболистов московского «Спартака» началась с минуты молчания в память о болельщиках, погибших 20 октября 1982 года.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и полузащитник Александр Самедов – о дерби с ЦСКА, проблемах в атаке, «петушке» и пейнтболе.

Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать!

Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать! Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и полузащитник Александр Самедов – о дерби с ЦСКА, проблемах в атаке, «петушке» и пейнтболе.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался об идее создания Евразийской лиги.

Валерий Газзаев: У нас практически готова программа Евразийской лиги Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался об идее создания Евразийской лиги.

Источник: У Гинера финансовые проблемы, убытки ЦСКА за год составляют 1 млрд рублей

Источник: У Гинера финансовые проблемы, убытки ЦСКА за год составляют 1 млрд рублей Владелец ЦСКА Евгений Гинер испытывает финансовые проблемы и ищет новых инвесторов, сообщила финансовая компания «Альпари».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ЦСКА, травмах в команде и знаменитом «петушке».

Юрий Семин: «Петушок»? Я его найти не могу

Юрий Семин: «Петушок»? Я его найти не могу Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ЦСКА, травмах в команде и знаменитом «петушке».

Александр Самедов: В матче с ЦСКА надеемся прервать неудачную серию Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов - о дерби с ЦСКА.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА.

Юрий Семин: Не устраивают нападающие? Нет, меня все устраивают

Юрий Семин: Не устраивают нападающие? Нет, меня все устраивают Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА.

Знаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй считает, что голкиперам Александру Селихову и Александру Беленову для развития карьеры логично отправиться в «Зенит».

Владимир Пильгуй: Вратарская работа в «Зените» не дает права на ошибку

Владимир Пильгуй: Вратарская работа в «Зените» не дает права на ошибку Знаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй считает, что голкиперам Александру Селихову и Александру Беленову для развития карьеры логично отправиться в «Зенит».

Андрей Гордеев: Мы в состоянии набрать 20 человек для сборной, не прибегая к натурализации

Андрей Гордеев: Мы в состоянии набрать 20 человек для сборной, не прибегая к натурализации Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев считает, что сборной России не требуется натурализация.

Гол Нехайчика в ворота «Томи» - лучший в 10-м туре РФПЛ, мяч Глушакова - второй

Гол Нехайчика в ворота «Томи» - лучший в 10-м туре РФПЛ, мяч Глушакова - второй Посетители «Советского спорта» выбрали лучший гол 10-го тура чемпионата России по футболу.

Александр Кержаков: Жду момента, когда буду нужен «Зениту» Нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит, что скоро снова станет игроком основного состава питерского клуба.

День в истории. Дмитрию Аленичеву – 44 20 октября свой 44-й день рождения отмечает бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.