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Промес и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программе

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 11 тура РФПЛ с «Уралом». 

Красно-белые размялись и выполнили различные упражнения на технику, которые носили эмоциональный соревновательный характер. В общей сложности тренировка продлилась около часа. 

Добавим, что атакующий полузащитник Квинси Промес и нападающий Зе Луиш по-прежнему занимаются по индивидуальной программе. С основным составом работали игроки «Спартака-2»: защитник Денис Кутин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов. 

Завтра днем спартаковцы проведут еще одну тренировку. А вечером красно-белые вылетят в Екатеринбург, где в субботу сыграют с «Уралом».

Матч

Урал - Спартак

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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