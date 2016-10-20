Мутко рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС

Вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко сообщил, что рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС.

- Мы рассмотрим этот вопрос. Все-таки впереди чемпионат мира. Сегодня президент РФС занимается подготовкой к чемпионату мира, модернизацией российского футбола, национальной командой. Поэтому мы еще раз рассмотрим этот вопрос, проконсультируемся с руководством ФИФА и УЕФА на эту тему, - цитирует Мутко ТАСС.

На данный момент Виталий Мутко будет совмещать три должности: вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018». Пост министра спорта РФ занял Павел Колобков.