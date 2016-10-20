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Мутко рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко сообщил, что рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС. 

- Мы рассмотрим этот вопрос. Все-таки впереди чемпионат мира. Сегодня президент РФС занимается подготовкой к чемпионату мира, модернизацией российского футбола, национальной командой. Поэтому мы еще раз рассмотрим этот вопрос, проконсультируемся с руководством ФИФА и УЕФА на эту тему, - цитирует Мутко ТАСС. 

На данный момент Виталий Мутко будет совмещать три должности: вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018». Пост министра спорта РФ занял Павел Колобков. 

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