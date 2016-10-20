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Карраско, Месси, Буффон и Марез претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионов

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА опубликовал восемь номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В этот список попал полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско, который забил единственный гол в матче с «Ростовом» (1:0).

Также на звание «игрок недели» претендуют форвард «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Накануне оба отметились тремя голами. Аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (4:0), а немец сделал хет-трик в ворота «Лудогореца» (6:0).

Другими претендентами стали: голкипер Джанлуджи Буффон («Ювентус»), полузащитники Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Рияд Марез («Лестер»), Самир Насри («Севилья») и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия», Дортмунд).

Голосование за лучшего игрока недели проходит на официальном сайте УЕФА.

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