Карраско, Месси, Буффон и Марез претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал
восемь номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В этот список попал полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра
Карраско, который забил единственный гол в матче с «Ростовом» (1:0).
Также на звание «игрок недели» претендуют форвард «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Накануне оба отметились тремя голами. Аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (4:0), а немец сделал хет-трик в ворота «Лудогореца» (6:0).
Другими претендентами стали: голкипер Джанлуджи Буффон («Ювентус»), полузащитники Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Рияд Марез («Лестер»), Самир Насри («Севилья») и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия», Дортмунд).
Голосование за лучшего игрока недели проходит на официальном сайте УЕФА.