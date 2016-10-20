Тошич останется в ЦСКА еще на два года
Бобан Шимич, агент полузащитника Зорана Тошича, сообщил, что футболист продлил контракт с московским клубом.
- Тошич остается в ЦСКА. Контракт продлен на два года, - цитирует Шимича «Р-Спорт».
Полузащитник сборной Сербии Зоран Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. В чемпионате России футболист сыграл 166 матчей, забив в них 36 мячей. В текущем сезоне игрок провел восемь матчей, сделав в них две голевые передачи.
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