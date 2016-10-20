Виталий Мутко: Будем поднимать эффективность в ведомствах, курирующих молодежную политику и туризм

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко обозначил круг вопросов, которым будет заниматься на новом посту.

«Пока каких-то серьезных структурных изменений не предполагается. Министерство спорта и ведомства, которые курируют молодежную политику и туризм, они продолжают эту работу. Два агентства продолжают работать. Просто будем поднимать эффективность, вот и все.

Это вопросы, связанные с продолжением развития физкультуры и спорта. И вопросы, связанные с туризмом. И вопросы, связанные с молодежной политикой, вот эти три сферы. Сейчас, в данном случае, я и буду этим заниматься», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта. Таким образом, Мутко стал девятым вице-премьером.

Также накануне был подписан указ о назначении Павла Колобкова министром спорта Российской федерации.