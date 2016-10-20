Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России
Стало известно время начала всех матчей 1/8 Кубка России сезона-2016/17, сообщает официальный сайт РФС.
Кубок России
1/8 финала
26 октября
15.00. «Енисей» (Красноярск) – Сибирь (Новосибирск)
17.00. «Амкар» (Пермь) - «Урал» (Екатеринбург)
19.00. «Тосно» (Тосно) – «Динамо» (Москва)
19.00. «Терек» (Грозный) – «Уфа» (Уфа)
19.00. «Рубин» (Казань) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
27 октября
18.00. «Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)
18.00. «Анжи» (Махачкала) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.00. «Краснодар» (Краснодар) – «Оренбург» (Оренбург)
Время матчей московское
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