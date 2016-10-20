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Диего Карлос: К ЧМ-2018 в России не будет проблем с расизмом

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Диего Карлос считает, что Россия справится с проблемой расизма к чемпионату мира 2018 года.

«У меня были проблемы с расизмом, когда я играл в «Нижнем Новгороде» в матчах с «Торпедо». Но я никогда не обращал на это особого внимания. Сейчас в футбольном мире идет серьезная борьба с разимом. Думаю, к чемпионату мира в России этой проблемы не будет вообще», – сказал Диего Карлос в интервью «Известиям».

Напомним, 28-летний бразилец играет за «Уфу» с 2012 года. До этого он провел по одному сезону в «Нижнем Новгороде» и «Луче-Энергии».

В нынешнем сезоне Диего Карлос выходил на поле в двух матчах премьер-лиги и полностью провел матч 1/16 финала Кубка России.

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