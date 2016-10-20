Медведев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля, обыграв Троицки
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Кубка Кремя, взяв верх над сербом Виктором Троицки.
Счет встречи - 3:6, 6:3, 6:1.
Медведев три раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять из 14 брейк-пойнтов.
В следующем раунде турнира он встретится с французом Стефаном Робером.
Турнир АTР
Кубок Кремля, Москва
Покрытие - хард
Призовой фонд - 771 525 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг
Троицки В. (Сербия) - Медведев Д. (Россия) - 6:3, 3:6, 1:6 20 октября 13:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Троицки В. (Сербия) - Медведев Д. (Россия) - 6:3, 3:6, 1:6
20 октября 13:00, , Онлайн-трансляция
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