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«Рома» расторгла контракт с бывшим главным тренером Руди Гарсией

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Рома»Комментарии

«Рома» согласовала условия расторжения контракта с бывшим главным тренером Руди Гарсией и его помощниками, сообщается на официальном сайте клуба.

Французский специалист был уволен с поста наставника римской команды в январе этого года, но продолжал получать зарплату в «Роме».

С командой он работал с лета 2013 года. Под его руководством римляне в 114 матчах одержали 60 побед, 32 раза сыграли вничью и потерпели 22 поражения.

Как сообщают европейские СМИ, новым местом работы Гарсии может стать «Интер» или «Марсель».

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