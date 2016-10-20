Сумаил «Sumail» Хассан вошел список самых влиятельных подростков мира

17-летний игрок Evil Geniuses Сумаил «Sumail» Хассан вошел в список топ-30 самых влиятельных подростков 2016 года по версии журнала TIME.



Журнал TIME отметил, что Сумаил Хассан стал самым молодым человеком, которому удалось заработать 1 млн долларов в соревнованиях по видеоиграми и его игра в Dota 2 схожа по уровню мастерства с Майклом Джорданом.



«Sumail» стал единственным предствителем киберспорта в ТОПе. Также в список вошли дочери президента США Саша и Малия Обама, призеры олимпийских игр Симона Байлз и Лори Эрнандес, актрисы Хлоя Грейс Морец (Пипец) и Мэйси Уильямс (Игра Престолов).



Список был составлен на основе популярности в социальных сетях, общественного влияния и публичной активности.



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