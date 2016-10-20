Алексей Марченко: «Детройт» не испытывает особенное давление в начале сезона

Защитник «Детройта» Алексей Марченко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1) высказался о старте сезона.

«Никто не вступает в новый сезон, чтобы не попасть в плей-офф, и мы не исключение. Я бы не сказал, что команда чувствует особенное давление в начале этого сезона. Надо действовать без ошибок и стараться выигрывать каждую игру. Все остальное придет само собой», – приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.

В четырех матчах сезона «Детройт» одержал две победы. 24-летний Марченко участвовал во всех играх и заработал показатель полезности «–3».