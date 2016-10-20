Алексей Марченко: «Детройт» не испытывает особенное давление в начале сезона
Защитник «Детройта»
Алексей Марченко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1)
высказался о старте сезона.
«Никто не вступает в новый сезон, чтобы не попасть в плей-офф, и мы не исключение. Я бы не сказал, что команда чувствует особенное давление в начале этого сезона. Надо действовать без ошибок и стараться выигрывать каждую игру. Все остальное придет само собой», – приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.
В четырех матчах сезона «Детройт» одержал две победы. 24-летний Марченко участвовал во всех играх и заработал показатель полезности «–3».
Матч
Рейнджерс - Детройт - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Зибанежад (Макдона, Крейдер), 1:09 (1:0). Ванек (Нильсен, Грин), 26:15 (1:1 - бол.). Миллер (Гленденинг), 40:59 (1:2).
Место и дата
20 октября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция