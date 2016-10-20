Защитники «Барселоны» Пике и Альба выбыли на несколько недель
Защитники «Барселоны» Жерар Пике и Жорди Альба получили травмы в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:0).
У Пике выявлено повреждение лодыжки и он пропустит три недели. Таким образом, защитник не сможет помочь свой команде во встречах чемпионата Испании с «Валенсией», «Гранадой» и «Севильей», а также игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая пройдет 1 ноября в Англии.
В свою очередь, Альба выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия.
Матч
Барселона - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)
Голы
Месси 17 (1:0). Месси 61 (2:0). Месси 69 (3:0). Неймар 89 (4:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 10), Пике (Матьё, 39, , 74), Иньеста (Гомеш, 80), Маскерано, Ракитич, Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Сабалета (Клиши, 58), Отаменди, Силва, Гюндоган (Агуэро, 79), Стерлинг, Нолито (Кабальеро, 57), де Брюйне, Фернандиньо
Незабитые пенальти
Неймар (Барселона), 87
Предупреждения:
Матьё, 71 - Силва, 29; Фернандиньо, 40; Стерлинг, 90
Удаления:
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция