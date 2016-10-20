Защитники «Барселоны» Пике и Альба выбыли на несколько недель

Защитники «Барселоны» Жерар Пике и Жорди Альба получили травмы в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:0).

У Пике выявлено повреждение лодыжки и он пропустит три недели. Таким образом, защитник не сможет помочь свой команде во встречах чемпионата Испании с «Валенсией», «Гранадой» и «Севильей», а также игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая пройдет 1 ноября в Англии.

В свою очередь, Альба выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия.