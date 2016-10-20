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Алексей Смертин: У меня симпатии к волку, как к кандидату-талисману ЧМ-2018

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о том, какому талисману ЧМ-2018 симпатизирует.

«У меня симпатии к волку как к кандидату-талисману чемпионата мира. Это командный игрок и животное, которое не боится тех, кто сильнее его. Учитывая те сборные и гранды, которые приедут к нам в гости, сборной России немаловажно будет уверенно чувствовать себя на домашнем турнире», - приводит слова Смертина «Матч ТВ».

Напомним, по итогам всероссийского конкурса-отбора определились три финалиста: Кот, Тигр и Волк. Проголосовать за понравившийся талисман можно на официальном сайте ФИФА.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Санкт-Петербурга матчи чемпионата примут Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Голосование: Какой талисман вам нравится больше других?

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