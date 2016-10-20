Патрик Лайне: Испытал потрясающие ощущения, когда шайба зашла туда, куда я и хотел
Форвард «Виннипега»
Патрик Лайне рассказал о своем победном голе в матче с «Торонто» (5:4 OT), в котором он сделал свой первый хет-трик в НХЛ.
«Мы выходили «два в один», – рассказал 18-летний финн после игры. – В такой ситуации мне удобнее с другой стороны, поэтому я решил бросать сам. Шайба зашла туда, куда я и хотел. Это потрясающие ощущения.
Два периода мы играли очень плохо, и я не исключение. Я не знаю, почему так произошло. Нельзя позволять сопернику забивать четыре гола, и только после этого начинать играть. Но третий период с нашей стороны получился великолепным».
Напомним, к седьмой минуте второго периода «Торонто» вел со счетом 4:0, но до конца основного времени игры «Виннипег» сравнял счет, а в овертайме Лайне принес «реактивщикам» победу.
Теперь на счету новичка сезона 5 (4+1) очков в четырех матчах.
Добавим, что Лайне стал самым молодым автором хет-трика в истории «Виннипега».
Матч
Виннипег - Торонто - 5:4 О.Т. (0:2, 1:2, 3:0, 1:0)
Голы:
Кэррик (ван Римсдайк, Марнер), 6:46 (0:1). Кадри (Райлли), 16:12 (0:2). Нюландер (Зайцев, Мэттьюз), 26:47 (0:3 - бол.). Кадри (Комаров, Нюландер), 26:55 (0:4 - бол.). Майерс (Маттиас, Шейфли), 33:04 (1:4). Лайне (Бафлин, Шейфли), 41:00 (2:4). Шейфли (Стэффорд, Моррисси), 46:05 (3:4). Лайне (Элерс), 59:05 (4:4 - бол.). Лайне (Бафлин), 62:40 (5:4).
Место и дата
20 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция