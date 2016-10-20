Патрик Лайне: Испытал потрясающие ощущения, когда шайба зашла туда, куда я и хотел

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне рассказал о своем победном голе в матче с «Торонто» (5:4 OT), в котором он сделал свой первый хет-трик в НХЛ.

«Мы выходили «два в один», – рассказал 18-летний финн после игры. – В такой ситуации мне удобнее с другой стороны, поэтому я решил бросать сам. Шайба зашла туда, куда я и хотел. Это потрясающие ощущения.

Два периода мы играли очень плохо, и я не исключение. Я не знаю, почему так произошло. Нельзя позволять сопернику забивать четыре гола, и только после этого начинать играть. Но третий период с нашей стороны получился великолепным».

Напомним, к седьмой минуте второго периода «Торонто» вел со счетом 4:0, но до конца основного времени игры «Виннипег» сравнял счет, а в овертайме Лайне принес «реактивщикам» победу.

Теперь на счету новичка сезона 5 (4+1) очков в четырех матчах.

Добавим, что Лайне стал самым молодым автором хет-трика в истории «Виннипега».